Скорость спутникового интернета Илона Маска в Европе выросла

Средняя скорость интернета Starlink в Европе выросла до 176 мегабит в секунду. Об этом сообщает издание Wccftech.

Для сравнения скорости спутникового интернета Илона Маска в различных регионах журналисты использовали ПО Starlink Statuspage. Им удалось выяснить, что средняя скорость Starlink в Европе выше аналогичной в США — 176 против 140 мегабит в секунду. Также на территории ЕС ниже задержка — 33 против 50 миллисекунд. Cредняя скорость загрузки по всему миру составила 157 мегабит в секунд, средняя задержка — 43 миллисекунд.

При этом пользователи интернета Маска из Великобритании сообщают о самой низкой скорости загрузки. Это может быть связано с не до конца развитой инфраструктурой сети.

Самая высокая скорость загрузки через сети Starlink была зафиксирована в Австралии — до 300 мегабит в секунду. Специалисты связывают это с установкой 13 наземных станций, которые были размещены в регионе этим летом. Также рекордные показатели в Австралии могут быть связаны с меньшим количеством пользователей, чем в Европе и США.

В конце июня глава SpaceX Илон Маск рассказал, что в компании намерены подключить к Starlink полмиллиона пользователь в течение ближайших 12 месяцев. В настоящий момент спутниковый интернет доступен для пользователей в тестовом режиме, в месяц услуга обходится абонентам в 99 долларов или 6,4 тысячи рублей.