Илон Маск описал будущее спутникового интернета

Компания Starlink намерена через год подключить к спутниковому интернету 500 тысяч пользователей. Об этом сообщает издание The Verge.

Цитируя фрагмент выступления главы SpaceX Илона Маска (Elon Musk) на конференции Mobile World Congress, журналисты отметили, что предприниматель надеется подключить в спутниковому интернету полмиллиона абонентов. «Я думаю, что мы на пути к тому, чтобы иметь несколько сотен тысяч пользователей, возможно, более 500 тысяч пользователей в течение 12 месяцев», — заявил Маск.

Описывая будущее проекта, миллиардер рассказал, что Starlink уже подписала соглашение о сотрудничестве с двумя операторами связи из «крупных стран», но не конкретизировал его детали. По мнению Маска, спутниковый интернет дополняет существующих провайдеров, а не конкурирует с ними. «Вы должны думать о Starlink как о способе заполнить пробелы между 5G и оптоволокном и об идее действительно добраться до наиболее труднодоступных частей мира», — отметил глава SpaceX.

В настоящий момент Starlink доступен для пользователей в тестовом режиме, в месяц спутниковый интернет обходится абонентам в 99 долларов или 6,4 тысячи рублей. Чтобы настроить подключение, пользователь должен приобрести терминал стоимостью еще 500 долларов.

В середине июня стало известно, что Starlink разработает новый продукт для быстрого Wi-Fi на борту самолетов. Компания собирается изменить конструкцию антенн и спутников, чтобы использовать их для авиационной связи.