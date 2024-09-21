В США захотели отправить Украине ракеты для F-16 дальностью более ста километров

Politico: США могут отправить Киеву ракеты JSOW для F-16 дальностью более 100 км

Ракеты средней дальности JSOW, которые подходят для истребителей F-16, могут стать частью нового пакета военной поддержки от США для Украины на общую сумму 375 миллионов долларов. Содержание пакета помощи находится на этапе обсуждения, о его отправке планируют объявить 23 сентября, передает издание Politico, ссылаясь на источники.

Дальность полета ракет JSOW равняется более 100 километрам. Помимо них, по информации издания, Вашингтон может направить Киеву артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Собеседники Politico намекнули, что содержимое поставок могут изменить до официального объявления.

Ранее российский полковник в отставке Андрей Кошкин высказался о качестве переданных Украине F-16.