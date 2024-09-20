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07:06, 20 сентября 2024Бывший СССР

Полковник высказался о качестве переданных Украине F-16

Полковник Кошкин: Украине могли поставить несовершенные F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

НАТО, вероятно, не переживает из-за угрозы попадания украинских истребителей F-16 в руки России, предположил в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. По его мнению, страны альянса не станут передавать Украине истребители с значимыми техническими усовершенствованиями.

«В первую очередь, надо помнить, что F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения. У нас — пятого, так что в этом плане мы впереди. Конечно, мы все равно посмотрим на сбитые американские истребители, изучим, будем возить, показывать — много такой техники ездит по всей России», — заметил полковник.

Он добавил, что переданные Украине истребители вряд ли прошли серьезную модернизацию. Кошкин считает, что Вооруженным силам страны могли передать F-16 без дополнительных новшеств как раз из опасений, что технические достижения могут оказаться в руках российских военных.

«Они даже с гаубиц снимают всю цифровую начинку, с танков Abrams. С F-16 также снимут все, представляющее хоть какую-то ценность. В НАТО не хотят отправлять Украине современную технику, чтобы мы потом ее уничтожали», — сказал военный.

Ранее сообщалось, что изучение обломков украинских истребителей F-16 российскими специалистами может угрожать НАТО.

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