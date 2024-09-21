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03:22, 21 сентября 2024Силовые структуры

В Россию доставили скрывавшегося 15 лет за границей наркоторговца

В Россию доставили заочно осужденного за попытку перепродажи героина Салахова

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Россию из Греции доставили заочно осужденного за попытку перепродажи героина Айрата Салахова, скрывавшегося за границей 15 лет. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ в своем Telegram-канале.

Пресс-служба ведомства опубликовало видео с прибытием самолета, на борту которого был Салахов. После схода с трапа самолета заочно осужденного погрузили в автомобиль ФСИН России.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов Греции передали российским коллегам гражданина России Айрата Салахова, находившегося в розыске по каналам Интерпола. В 2008 году суд в Башкирии заочно приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, так как он скрылся за границей, и объявил его в международный розыск. Запрос о его выдаче был направлен в Грецию лишь в июне 2023 в связи с задержанием осужденного на территории страны.

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      Евгений Силаев
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