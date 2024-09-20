Находившегося в международном розыске россиянина экстрадировали из Греции

Греция экстрадировала в Россию находившегося в розыске за наркотики Салахова

Сотрудники правоохранительных органов Греции передали российским коллегам гражданина России Айрата Салахова, находившегося в розыске по каналам Интерпола. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, экстрадиция Салахова проходила в аэропорту Афин. Мужчина находился в розыске как осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, преступление было совершено в 2006 году. Салахов с сообщниками приобрел партию героина с целью дальнейшей перепродажи, однако довести преступный умысел злоумышленники не смогли. В отношении них было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям 30 и 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ.

В 2008 году суд в Башкирии заочно приговорил Салахова к восьми годам колонии строгого режима, так как он скрылся за границей, и объявил его в международный розыск. Запрос о его выдаче был направлен в Грецию лишь в июне 2023 в связи с задержанием осужденного на территории страны, уточняет «Ленте.ру» Генеральная прокуратура.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Черногории выдали своим российским коллегам двух граждан РФ, обвиняемых по статье о даче взяток.