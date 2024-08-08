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13:44, 8 августа 2024Силовые структуры

Из Черногории экстрадировали двух обвиняемых в даче взяток россиян

Из Черногории экстрадировали двух граждан России, обвиняемых в даче взяток

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Черногории выдали своим российским коллегам двух граждан РФ, обвиняемых по статье о даче взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

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Речь идет об Андрее Маркусе и Алексее Ушкалове. По версии следствия, с сентября 2021 года по апрель 2023-го мужчины, занимая руководящие должности в одной из коммерческих фирм, передавали взятки должностным лицам из системы здравоохранения Брянской области за заключение договоров поставок лекарств и беспрепятственной оплаты по ним. Как уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего злоумышленники успели передать в качестве взяток два миллиона рублей.

В 2023 году Маркус и Ушкалов скрылись от силовиков. Они были объявлены в международный розыск и задержаны на территории Черногории в марте 2024 года.

Ранее Россия экстрадировала в Турцию ее гражданина Левента Аслана Паксоя, который разыскивался по каналам Интерпола за хищение 500 тысяч евро.

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      Олеся Мицкевич
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