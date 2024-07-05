Россия передала Турции обвиняемого в хищении 500 тысяч евро

Россия экстрадировала в Турцию обвиняемого в хищении 500 тысяч евро

Россия экстрадировала в Турцию ее гражданина Левента Аслана Паксоя, который разыскивался по каналам Интерпола за хищение 500 тысяч евро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину передали представителям компетентных органов Турецкой Республики в аэропорту Внуково. По версии турецких правоохранителей, мужчина с сообщником похитил крупную сумму у коммерсанта, планировавшего получить кредит на развитие бизнеса.

Обвиняемый организовал встречу потерпевшего со лжеинвестором, который пообещал вложиться в его проект. Однако потребовал от бизнесмена доказать свою платежеспособность и принести на встречу полмиллиона евро. Потерпевший передал подставному инвестору конверт с нужной суммой, после чего тот перестал выходить на связь.

Левента Аслана Паксоя объявили в международный розыск в июле 2023 года, а через месяц российские полицейские задержали его в Сочи.

28 июня Бразилия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в мошенничестве.

