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04:05, 28 июня 2024Силовые структуры

Бразилия экстрадировала на родину обвиняемую в мошенничестве россиянку

Волк: Бразилия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в мошенничестве

Фото: Harald Dostal / IMAGO / Global Look Press

Бразилия экстрадировала на родину россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

Подозреваемую доставили в страну в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

По версии следствия, Лебедева и ее сообщник Денис Асфандьяров заключали со строительными фирмами контракты на поставку материалов, но не выполняли свою часть сделки. При этом поставщик получил право собственности на 29 квартир в Казани.

Ущерб от мошеннических действий составил 67 миллионов рублей. После того, как преступная схема была раскрыта, злоумышленники сбежали из страны.

Асфандьярова выслали из Бразилии в Россию 7 июня. В Генпрокуратуре РФ тогда отметили, что это был первый раз, когда данная латиноамериканская страна экстрадировала гражданина России, с момента подписания и вступления в законную силу Договора между странами выдаче от 14 января 2002 года.

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      Марина Совина
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