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05:31, 7 июня 2024Силовые структуры

Латиноамериканская страна впервые экстрадировала россиянина

Бразилия впервые выдала обвиняемого в мошенничестве россиянина Асфандьярова

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Бразилия выдала россиянина Дениса Асфандьярова, объявленного в международный розыск Россией за содействие в мошенничестве в предпринимательской деятельности. Об этом ссообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ в Telegram.

В ведомстве отметили, что это первый раз, когда данная латиноамериканская страна экстрадировала гражданина России, с момента подписания и вступления в законную силу Договора между странами выдаче от 14 января 2002 года. В сопровождении сотрудников ФСИН России его доставлят транзитом через Турцию в Москву.

Как считает следствие, с начала 2017 года по январь 2018 года Асфандьяров, будучи коммерческим директором компании, вместе с соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке строительных материалов. Это позволило фигурантам дела незаконно приобрести право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани, общей стоимостью более 67 миллионов рублей.

Асфандьяров был объявлен в международный розыск 12 марта 2020 года. Запрос о выдаче направлен в связи с его задержанием в марте 2023 года.

Ранее Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей Андрея Гриценко.

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      Марина Совина
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