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17:35, 4 апреля 2024Силовые структуры

Турция экстрадировала россиянина по делу о вымогательстве 200 миллионов рублей

Турция выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 млн рублей Андрея Гриценко

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россиянина Андрея Гриценко, обвиненного в вымогательстве 200 миллионов рублей, экстрадировали из Турции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники турецких правоохранительных органов выдали мужчину своим коллегам из России для доставки в Москву. В РФ он обвиняется в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. По предварительным данным, в апреле 2018 года Гриценко вместе с сообщниками избил мужчину в помещении конноспортивного клуба в Московской области и потребовал у него 200 миллионов рублей под предлогом возвращения вымышленного долга. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший передал злоумышленникам около двух миллионов рублей, а спустя месяц под принуждением написал долговую расписку о якобы получении 700 тысяч долларов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ в июле 2018 года. Вскоре стало известно, что Гриценко покинул Россию. Он был объявлен в международный розыск, а в ноябре 2022 года — задержан на территории Турции.

Ранее обвиняемого в расправе над тремя женщинами в Подмосковье экс-сотрудника ГИБДД Михаила Борзых экстрадировали в Россию из Вьетнама.

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      Олеся Мицкевич
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