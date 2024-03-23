Обвиняемого в расправе над тремя женщинами экс-гаишника экстрадовали в Россию

МВД: экс-сотрудника ГИБДД Борзых экстрадировали из Вьетнама в РФ

Обвиняемого в расправе над тремя женщинами в Подмосковье экс-сотрудника ГИБДД Михаила Борзых экстрадировали из Вьетнама в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Она уточнила, что в ближайшее время представители Национального центрального Бюро Интерпола МВД России и Главного управления уголовного розыска доставят бывшего гаишника в Москву.

Волк добавила, что международный розыск выяснил местонахождение подозреваемого во Вьетнаме, Борзых был задержан. Вьетнамские власти приняли решение депортировать его в Россию.

«Сегодня в аэропорту города Хошимин представители вьетнамских правоохранительных органов передали обвиняемого сотрудникам МВД России», — отметила представитель МВД.

8 февраля Тверской суд Москвы заочно арестовал Борзых по подозрению в расправе над тремя пенсионерками в загородном доме. Экс-сотрудник ГИБДД был объявлен в международный розыск.

Трех пенсионерок с пулевыми ранениями обнаружили в подвале частного дома в деревне Свитино. Потерпевшими оказались владелица завода ТИАЛ и две ее подруги. Сначала преступник выпустил в них несколько пуль, а затем упаковал их тела в полиэтилен и перенес в подвал.

Одна из жертв одолжила экс-полицейскому крупную сумму на покупку мотоцикла, но он не вернул ей долг и тогда она забрала байк. Следствие считает одной из версий — конфликт из-за долга.

