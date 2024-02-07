Раскрыты личности найденных в полиэтилене женщин в подвале дома в Подмосковье

Mash: В Подмосковье убиты владелица завода ТИАЛ и две ее подруги

Начало событий в новости В расправе над пенсионерками из Подмосковья заподозрили бывшего полицейского

64-летняя владелица завода ТИАЛ и две ее подруги оказались жертвами неизвестного преступника, выпустившего в женщин несколько пуль, а затем упаковавшего тела в полиэтилен и оставившего их в подвале коттеджа в подмосковной деревне Свитино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О тройной расправе стало известно от соседа, который пришел проведать хозяйку дома. Женщины дружили 30 лет и работали вместе на заводе, который производит изоляционные материалы для труб.

В совершении преступления подозревается бывший полицейский, который взял в долг у них крупную сумму денег для покупки мотоцикла. Когда мужчина приобрел байк и не вернул долг, одна из пенсионерок решила оставить купленную технику себе.

Ранее стало известно о двух возможных причинах расправы над тремя женщинами в подмосковной деревне. В качестве первой версии силовики рассматривают денежный долг экс-сотрудника ГИБДД, а в качестве второй — ограбление по наводке.

