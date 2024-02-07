В расправе над пенсионерками из Подмосковья заподозрили бывшего полицейского

К убийству пенсионерок из Подмосковья может быть причастен экс-сотрудник ГИБДД

Начало событий в новости Стали известны возможные причины расправы над тремя пенсионерками в Подмосковье

К расправе над тремя пенсионерками в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области может быть причастен бывший полицейский. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, экс-сотрудник ГИБДД одолжил у женщин крупную сумму денег для покупки мотоцикла. Когда мужчина приобрел байк и не вернул долг, одна из пенсионерок решила оставить купленную технику себе.

Как уточняет «МК», после преступления бывший полицейский улетел из России.

Ранее стало известно о двух возможных причинах расправы над тремя женщинами в подмосковной деревне. В качестве первой версии силовики рассматривают денежный долг экс-сотрудника ГИБДД, а в качестве второй — ограбление по наводке.

