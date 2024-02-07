Стали известны возможные причины расправы над тремя пенсионерками в Подмосковье

Причиной убийства пенсионерок в Свитино могло стать ограбление по наводке и долг

Возможной причиной расправы над тремя пенсионерками в подмосковной деревне мог стать денежный долг. Об этом стало известно «МК».

По данным издания, женщины часто помогали деньгами своим знакомым, если тем нужно было что-то купить. Не так давно они передали большую сумму денег своему знакомому — бывшему сотруднику ГИББД — для покупки мотоцикла. Мужчина приобрел необходимую технику, однако долг так и не вернул, поэтому одна из пенсионерок забрала покупку себе. По одной из версий, именно экс-полицейский мог совершить преступление. Сейчас, по данным «МК», он покинул Россию.

В качестве второй версии силовиками рассматривается ограбление по наводке, уточняет Telegram-канал Mash. По его данным, в доме после преступления был взломан сейф. Кроме того, по информации прокуратуры Московской области, у хозяйки жилища были похищены ценные вещи, денежные средства, мобильный телефон и автомобиль.

Трех пенсионерок с пулевыми ранениями обнаружили в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области ранее 7 февраля. По некоторым данным, с женщинами расправились два дня назад.