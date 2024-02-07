Трех российских пенсионерок нашли в частном доме с пулевыми ранениями

В Подмосковье неизвестный застрелил трех пенсионерок в частном доме

Трех пенсионерок с пулевыми ранениями обнаружили в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, с женщинами расправились 5 февраля, однако обнаружить тела получилось только через два дня. Другие подробности не сообщаются.

Ранее 41-летнего младшего судебного пристава из города Валуйки обнаружили в поле Белгородской области с простреленной головой. Мужчину искали около суток.