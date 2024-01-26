Российского судебного пристава нашли в поле с простреленной головой

Судебного пристава с простреленной головой нашли в поле Белгородской области

Судебного пристава из города Валуйки обнаружили в поле Белгородской области с простреленной головой. Его искали около суток, сообщает Telegram-канал Shot.

41-летний младший судебный пристав выехал из отделения Федеральной службы судебных приставов в Валуйках на своем автомобиле Lada днем 24 января по рабочим делам. Когда он не вернулся домой и перестал отвечать на телефонные звонки, близкие обратились в полицию.

Спустя почти сутки мужчину нашли с простреленной головой в поле, находящемся в 14 километрах от места работы. Рядом с ним была его машина. На месте происшествия силовики также обнаружили табельное оружие, мобильный телефон и две гильзы. Предварительно, в авто пристава нашли отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Ранее судебного пристава из Петербурга нашли с огнестрельным ранением в голову недалеко от здания Василеостровского районного суда.

