Российского пристава нашли с огнестрельным ранением в голову у здания суда

В Петербурге нашли тело судебного пристава с огнестрельным ранением в голову

Российского судебного пристава нашли с огнестрельным ранением в голову во дворе Василеостровского районного суда Петербурга. Об этом сообщает «78.ru».

О произошедшем стало известно утром в понедельник, 15 января. Сейчас на месте у здания суда работают экстренные службы. Сообщается, что рядом с телом мужчины лежало табельное оружие.

Позже объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила «Ленте.ру», что ЧП произошло за территорией суда.

Ранее на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах были обнаружены два мужских тела.