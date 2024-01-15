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11:29, 15 января 2024Силовые структуры

Российского пристава нашли с огнестрельным ранением в голову у здания суда

В Петербурге нашли тело судебного пристава с огнестрельным ранением в голову

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российского судебного пристава нашли с огнестрельным ранением в голову во дворе Василеостровского районного суда Петербурга. Об этом сообщает «78.ru».

О произошедшем стало известно утром в понедельник, 15 января. Сейчас на месте у здания суда работают экстренные службы. Сообщается, что рядом с телом мужчины лежало табельное оружие.

Позже объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила «Ленте.ру», что ЧП произошло за территорией суда.

Ранее на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах были обнаружены два мужских тела.

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      Олеся Мицкевич
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