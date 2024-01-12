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15:52, 12 января 2024Силовые структуры

На подмосковной даче Сталина обнаружили мужские тела

На заброшенной даче Сталина в Мытищах нашли два мужских тела

Фото: Yourez / Wikimedia / Creative Commons

Два мужских тела были найдены на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Их личности установлены — один из них бывший охранник территории, а второй — его знакомый. Тела направлены на экспертизу для установления причин смерти. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.

2 ноября 2023 года сообщалось, что новым владельцем бывшей дачи Сталина в Мытищинском округе Московской области стало ООО «Консалтинг и право» из Краснодарского края. Организация приобрела исторический объект недвижимости за начальную цену в 403,5 миллиона рублей. Она была единственным участником торгов.

Усадьба находится в 1,5 километрах западнее подмосковной деревни Вешки. Имение построил в XIX веке купец Александр Алексеев. При нем были заложены липовые аллеи и регулярный парк. В 1907 году владельцем стал фабрикант Руперт, тогда же по проекту архитектора Ивана Жолтовского на месте старого построили новый дом в стиле неоклассицизма, который сохранился до наших дней.

После 1917 года объект национализировали. В первой половине 1930-х там три года жил Сталин, а потом усадьбу многие десятилетия использовали как правительственную дачу. В 1989 году в ней создали загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями, а в 2004 году здание закрыли на реконструкцию.

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      Любовь Ширижик
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