Подмосковная дача Сталина ушла с молотка. Кто ее купил и зачем?

Новым владельцем подмосковной дачи Сталина стала компания из Краснодарского края

Новым владельцем бывшей дачи Иосифа Сталина, расположенной в Мытищинском округе Московской области, стало ООО «Консалтинг и право» из Краснодарского края. Исторический объект недвижимости организация, оказавшаяся единственным участником торгов, приобрела за начальную цену в 403,5 миллиона рублей.

Усадьба купца, дача Сталина, реабилитационный центр

Покупатель экс-дачи Сталина был зарегистрирован в городе Кореновске в августе 2022 года. Компания «Консалтинг и право» занимается деятельностью в области права, а ее выручка в прошлом году составила 23 тысячи рублей при чистом убытке в 101 тысячу.

Проданная на аукционе усадьба находится в полутора километрах западнее подмосковной деревни Вешки. Имение построил в XIX веке купец Александр Алексеев. При нем были заложены липовые аллеи и регулярный парк. В 1907 году владельцем стал фабрикант Руперт, тогда же по проекту архитектора Ивана Жолтовского на месте старого построили новый дом в стиле неоклассицизма, который сохранился до наших дней.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

После 1917 года объект национализировали. В первой половине 1930-х там три года жил Сталин, а потом усадьбу многие десятилетия использовали как правительственную дачу. В 1989 году в ней создали загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями, а в 2004 году здание закрыли на реконструкцию. На торги его выставили в августе 2023 года.

Как сейчас выглядит дача Сталина в Мытищинском округе Подмосковья?

Ранее журналистам удалось увидеть интерьер выставленной на торги усадьбы. В просторной прихожей там сохранилась гардеробная с крючками для одежды и потрескавшимся зеркалом. Кроме того, в доме увидели несколько музыкальных инструментов, в том числе фортепиано, и аутентичную мебель 20-30-х годов прошлого века.

Среди особенностей объекта — наличие массивных колонн, мансарды с барельефом под крышей, гипсовых фигур львов, а также бомбоубежище на глубине до 18 метров, которое, правда, сейчас затоплено.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продажа дачи вызвала неоднозначную реакцию

Не всем пришлась по нраву продажа на аукционе столь именитого исторического объекта. Так, выставлением его на торги возмутился депутат Госдумы Александр Ющенко, заявивший, что такие здания следует защищать на государственном уровне. В свою очередь его коллега Елена Драпеко полагает, что продажа поможет восстановить усадьбу, и напомнила, что ее реализация на определенных условиях не противоречит законодательству.

Сейчас дача разрушена, и будет неплохо восстановить ее прежний вид, так что не вижу в этом ничего криминального. В целом мое отношение к продаже исторических зданий изложено в законодательстве Елена Драпеко первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

По мнению экспертов, новому владельцу в любом случае придется потратить значительную сумму на реставрацию усадьбы.

«Думаю, что этот объект отреставрируют и сделают из него какой-то гостиничный комплекс, санаторий. Будут вложены большие деньги, соответственно, будет нужно, чтобы это приносило и какую-то прибыль», — высказывалась еще до аукциона риелтор Наталья Перескокова.

Член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев считает, что речь может идти о попытках застройки территории малоэтажной недвижимостью. «По опыту предыдущих подобных проектов для этого приобретаются объекты на больших земельных участках, а дальше идет их размежевание. Затем возможна продажа этих лотов внарезку либо развитие коттеджного поселка», — предположил он, уточнив, что сама экс-дача Сталина может стать архитектурной особенностью и историческим памятником нового поселения.