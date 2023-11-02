Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:49, 2 ноября 2023Среда обитания

Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе

Единственный участник аукциона купил дачу Сталина за 403,5 миллиона рублей

Фото: Wikimedia

Усадьбу «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Подмосковья, где в первой половине 30-х годов прошлого века жил Иосиф Сталин, продали на аукционе единственному участнику торгов, сообщает РИА Новости.

Исторический объект недвижимости приобрело за начальную цену в 403,5 миллиона рублей краснодарское ООО «Консалтинг и право». За указанную сумму организация получила права на объекты недвижимости на 3,8 тысячи квадратных метров и аренду около 38 гектаров земли.

Усадьбу фабриканта Руперта с сохранившимся до наших дней домом в стиле неоклассицизма национализировали после 1917 года. После проживания там Сталина ее многие десятилетия использовали как правительственную дачу, а в 1989 году там создали загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями.

В 2004 году здание закрыли на реконструкцию, а после объект был вовлечен в хозяйственный оборот от Минздрава России и решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства передан под управление «Дом.рф».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Разговор премьера Италии с пранкерами назвали провалом планетарного масштаба. Что она рассказала о конфликте на Украине?

      Сентябрь в России оказался аномальным

      Пранкер Вован анонсировал разговор с еще одним премьер-министром

      Минфин отверг повышение ставки НДФЛ

      Президент Молдавии объяснила закрытие телеканалов в стране

      Российский автопроизводитель попросил денег для возврата кредитов

      Путину доложили о наказании участников беспорядков в Махачкале. Что пообещал глава Дагестана президенту?

      В Госдуме предложили вдвое снизить налог на авто для водителей без штрафов

      Назван потенциальный лидер на рынке смартфонов

      20-летняя москвичка прыгнула с Крымского моста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости