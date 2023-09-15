Дачу Сталина под Москвой решили продать

«Дом.рф»: дачу Сталина в Подмосковье выставят на продажу за 403 миллиона рублей

Бывшую дачу Иосифа Сталина в Подмосковье — усадьбу «Липки-Алексеевское» рядом с Мытищами — решили продать. Об этом сообщили в институте развития «Дом.рф», передают «Известия».

Недвижимость собираются реализовать на аукционе, который пройдет 3 ноября. Заявку на участие в торгах можно подать до 30 октября. Начальная цена лота — 403,49 миллиона рублей. В госкомпании уточнили, что речь идет об аренде участка площадью 38,4 гектара и продаже построек общей площадью 3800 квадратных метров.

Усадьба находится в 1,5 километра западнее подмосковной деревни Вешки. Имение построил в XIX веке купец, а впоследствии — московский глава Александр Алексеев. При нем были заложены липовые аллеи и регулярный парк. В 1907 году владельцем стал фабрикант Руперт — в это время по проекту архитектора Ивана Жолтовского на месте старого построили новый дом в стиле неоклассицизма, который сохранился до наших дней.

После 1917 года объекта национализировали, а с 1932 по 1934 год в усадьбе проживал Иосиф Сталин. Многие десятилетия имение использовалось как правительственная дача — здание неоднократно перестраивали, и на территории появились новые сооружения.

В 1989 году на месте бывшей дачи создали загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2004 году здание закрыли на реконструкцию, а после объект был вовлечен в хозяйственный оборот от Минздрава РФ и решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства передан под управление «Дом.рф».

Ранее сообщалось, что родной дом Гитлера в Австрии собрались превратить в полицейский участок с учебным центром по правам человека. Однако идея по реновации здания столкнулась с критикой — некоторых людей настораживает, что таким образом будут выполнены пожелания диктатора.