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19:54, 22 августа 2023Среда обитания

Родной дом Гитлера превратят в полицейский участок

Родной дом Гитлера в Австрии превратят в полицейский участок

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

Дом в австрийском городе Браунау, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, власти собрались превратить в полицейский участок с учебным центром по правам человека. Об этом сообщает The Guardian.

Работы по переустройству здания планируют начать 2 октября. Стоимость реконструкции углового дома оценивают в 20 миллионов евро (около 2,05 триллиона рублей). Ремонт планируют завершить к 2025 году, а к 2026-му в нем должен полноценно заработать полицейский участок.

Однако идея по реновации дома Гитлера столкнулась с критикой — некоторых людей настораживает, что таким образом будут выполнены пожелания диктатора. Как пояснил австрийский режиссер Гюнтер Швайгер, Гитлер хотел, чтобы его дом был преобразован в офисы районных властей. В доказательство кинодеятель привел статью в местной газете от 10 мая 1939 года.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтируют дом в районе Арбата, где в начале XX века жил поэт и писатель Сергей Есенин. Проект капитального ремонта здания уже согласовали. Так, в доме планируют отремонтировать интерьеры и фасады, а в подъездах привести в порядок потолки и стены лестничных клеток.

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    Нина Ташевская
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