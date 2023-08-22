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15:26, 22 августа 2023Среда обитания

В Москве отремонтируют дом Есенина

В Москве согласовали ремонт доходного дома Петровской, где жил Сергей Есенин

Фото: Яндекс.Карты

В Москве согласовали проект капитального ремонта доходного дома Петровской в районе Арбата, где в начале XX века жил поэт и писатель Сергей Есенин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Так, в здании планируют отремонтировать интерьеры и фасады, а в подъездах привести в порядок потолки и стены лестничных клеток. Работы проведут и в подвале, где обновят стены, пол, перегородки и заменят двери. К тому же власти хотят модернизировать систему водоснабжения и отопления.

Доходный дом находится в переулке Сивцев Вражек и считается объектом культурного наследия. Есенин проживал там с 1913 года со своей первой гражданской женой Анной Изрядновой. Позднее в доме поселился актер и кинорежиссер Сергей Никоненко.

Ранее в Самаре решили провести капитальный ремонт дома, где жили мать и сестра революционера Владимира Ленина. Памятник архитектуры «Дом Урванцева» находится на улице Ленинской. В начале XX века там жила семья Ленина.

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    Нина Ташевская
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