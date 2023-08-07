В российском городе отремонтируют дом матери Ленина

В Самаре капитально отремонтируют дом, где жили мать и сестра Владимира Ленина

В Самаре решили провести капитальный ремонт дома, где жили мать и сестра революционера Владимира Ленина. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на администрацию российского региона.

Памятник архитектуры «Дом Урванцева» находится на улице Ленинской. В начале XX века там жила семья Ленина. На данный момент в доме также продолжают жить люди, однако объект решили полностью отремонтировать — укрепить крышу, утеплить чердак и починить наружную водосточную систему.

Мать и сестра Ленина оказались в городе в 1901 году, когда их выслали из Москвы. В тот момент революционер находился в эмиграции.

Ранее жители улицы 8 Марта в Екатеринбурге отстояли дом, где одно время жил первый президент России Борис Ельцин. Проект застройки этой территории поставили на паузу.