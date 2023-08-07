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17:25, 7 августа 2023Среда обитания

В российском городе отремонтируют дом матери Ленина

В Самаре капитально отремонтируют дом, где жили мать и сестра Владимира Ленина

Фото: Петр Оцуп / РИА Новости

В Самаре решили провести капитальный ремонт дома, где жили мать и сестра революционера Владимира Ленина. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на администрацию российского региона.

Памятник архитектуры «Дом Урванцева» находится на улице Ленинской. В начале XX века там жила семья Ленина. На данный момент в доме также продолжают жить люди, однако объект решили полностью отремонтировать — укрепить крышу, утеплить чердак и починить наружную водосточную систему.

Мать и сестра Ленина оказались в городе в 1901 году, когда их выслали из Москвы. В тот момент революционер находился в эмиграции.

Ранее жители улицы 8 Марта в Екатеринбурге отстояли дом, где одно время жил первый президент России Борис Ельцин. Проект застройки этой территории поставили на паузу.

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    Нина Ташевская
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