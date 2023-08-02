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11:37, 2 августа 2023Среда обитания

Жители российского города отстояли бывший дом Ельцина

Застройку на месте дома, где жил Ельцин в Екатеринбурге, поставили на паузу

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Жители улицы 8 Марта в Екатеринбурге отстояли дом, где одно время жил первый президент России Борис Ельцин. Проект застройки этой территории поставили на паузу. Об этом сообщает «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Компания «Брусника» планировала построить на месте бывшего дома Ельцина жилые высотки в 220 тысяч квадратных метров. Однако жильцы соседних домов оказались недовольны, так как начали опасаться того, что рядом появится неудобный выезд. На данный момент застройщик отозвал свое обращение из мэрии российского города, и объект удалось отстоять.

«Сейчас "Брусника" отозвала свой проект, но мы всем нашим домом очень рады, что стройки не будет. Если бы тут поставили высотку, из-за очень неудобного выезда нам пришлось бы еще час закладывать на дорогу до работы. Насчет сноса не знаю, будет он или нет. Но если его и будут сносить, хотелось бы, чтобы тут какой-то полезный объект построили», — заявила одна из жительниц.

В 2021 году власти Екатеринбурге передумали сносить двухэтажный дом на улице Кирова, где до 1957 года жил первый президент России Борис Ельцин. Решение по демонтажу таких зданий решили обсудить с горожанами.

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    Нина Ташевская
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