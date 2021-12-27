В Екатеринбурге передумали сносить дом Ельцина

Власти Екатеринбурге передумали сносить двухэтажный дом на улице Кирова, где до 1957 года жил первый президент России Борис Ельцин. Об этом сообщили Znak в городской администрации.

По словам главного архитектора Андрея Молокова, в обсуждаемый план реконструкции не попали несколько кварталов с исторической застройкой — в одном из них расположен бывший дом Ельцина.

Специалист утверждает, что решение по демонтажу таких зданий будет обсуждаться с горожанами. Молоков добавил, что администрация изначально не планировала затрагивать старинные постройки в проекте перепланировки.

О плане реконструкции территории южного берега Верх-Исетского пруда стало известно ранее в декабре. Согласно документу, сносу подлежали 16 домов в этом районе, в том числе бывшее общежитие, где с 1955 по 1957 год жил Борис Ельцин вместе с женой Наиной. Здание построили пленные немцы в 1946 году.