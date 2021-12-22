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В Екатеринбурге снесут дом Ельцина

Дом в Екатеринбурге, в котором до 1957 года жил первый президент России Ельцин, снесут

Фото: Google.Карты

Двухэтажный дом в Екатеринбурге, в котором в молодости жил первый президент России Борис Ельцин, снесут. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

По данным агентства, здание по улице Кирова снесут в рамках реконструкции территории южного берега Верх-Исетского пруда. Предполагается, что на его месте будет построен общественно-деловой центр.

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В 1950-х в этом доме располагалось общежитие одного из строительных трестов, рассказал заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. Изначально здание было одноэтажным, однако в 1957 году к нему пристроили второй этаж. «Ельцин там действительно жил до лета 1957 года, но потом переехал, возможно, из-за перестройки здания, при которой жильцов временно расселили», — добавил историк.

Он также выразил сожаление, что на месте этого дома «будет стоять какая-то странная штука».

Ранее, в июне, стало известно, что власти Липецкой области захотели восстановить базу недалеко от города Задонска. Объект предназначался для первого президента России Бориса Ельцина в качестве государственной дачи. Реализация проекта обойдется в миллиард рублей.

Борис Ельцин был президентом России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Он умер в апреле 2007-го в возрасте 76 лет и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Варвара Кошечкина
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