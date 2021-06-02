Госдачу Ельцина захотели восстановить за миллиард рублей

Власти Липецкой области захотели восстановить базу недалеко от города Задонска. Объект предназначался для первого президента России Бориса Ельцина в качестве государственной дачи. Идею на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил губернатор региона Игорь Артамонов, сообщает ТАСС.

Реализация проекта обойдется в миллиард рублей. Артамонов назвал сумму «большими деньгами с неочевидной перспективой окупаемости». В данный момент власти области ищут инвестора.

По словам главы региона, база находится в очень красивом месте над рекой Дон, недалеко от развлекательного комплекса «Кудыкина гора». На территории располагаются 16 двухэтажных домов.

В марте 2021 года появилось описание пятикомнатной квартиры Ельцина в Доме чекиста на улице 8 Марта в Свердловске, ныне Екатеринбург. Президент проживал там с семьей во второй половине 1970-х годов. В квартире площадью 130 квадратных метров они занимали четыре комнаты, а пятая предназначалась для прислуги. Однако супруга Ельцина отказалась от персонала.