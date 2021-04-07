Зять Ельцина взял в ипотеку дом на пиратском острове

Журналисты «Трансперенси интернешнл — Россия» (входит в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) нашли у зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева и его супруги Татьяны виллу стоимостью 15 миллионов евро (1,39 миллиарда рублей) на острове в Карибском море, где ранее обитали пираты. Юмашев подтвердил приобретение недвижимости в ипотеку с первоначальным взносом с которого были уплачены все налоги, говорится в материале на сайте «Новой газеты».

Авторы публикации со ссылкой на данные французского коммерческого реестра пишут, что в 2020 году Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на острове Сен-Бартелеми (сокращенное название Сен-Бартс). В доверенности, оформленной на юриста, говорится, что компания создана для приобретения объектов недвижимости. Вместе с этой доверенностью супруги оформили у нотариуса документы на покупку дома площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

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Вилла, как утверждается в расследовании, находится на холме в 160 метрах от океана. Она имеет шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, бассейн и джакузи на террасе.

Юмашев заявил, что взял дом в ипотеку. «Я действительно совсем недавно инвестировал в недвижимость на острове Сен-Бартс. Основная сумма денег, потраченная на покупку дома — это кредит, взятый в одном из российских банков, плюс заработанные деньги, с которых были заплачены все налоги», — пояснил он, добавив, что исправно платит налоги и отчитывается обо всех доходах.

Сен-Бартелеми был открыт Христофором Колумбом в 1493 году. В XVII веке на острове находился штаб французских пиратов, которые везли туда награбленные сокровища. В конце 1950-х американский банкир Дэвид Рокфеллер купил там большой участок у пляжа. Позже его примеру последовали другие представители крупных бизнес-династий — Форды и Ротшильды, и за несколько лет Сен-Бартелеми превратился в «остров миллионеров».