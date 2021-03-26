Описана пятикомнатная квартира Ельцина в Доме чекиста

Первый президент России Борис Ельцин вместе со своей семьей во второй половине 1970-х жил в пятикомнатной квартире, расположенной в Доме чекиста на улице 8 Марта в Свердловске (ныне — Екатеринбург). Описание жилплощади появилось на портале «Облгазета.ru».

Дом чекиста, или Второй дом Советов — объект культурного наследия федерального значения. Он был возведен в 1930 году, позже к нему пристроили 11-этажный подъезд высотой около 45 метров. Таким образом, здание стало первым в Свердловске «небоскребом». «Подъезды со стороны улицы Володарского оформлены колоннами из черного лабрадорита, а колонны вдоль забора с улицы 8 Марта украшают декоративные вазоны. Во дворе дома стоит фонтан, правда, сейчас он не работает, а начиная со второго этажа дом украшают фигурные балконы и эркеры», — рассказал местный краевед Евгений Бурденков.

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В доме — 85 квартир, в основном, трех- и пятикомнатных. В апреле 1975 года Ельцин поселился в малоэтажной части здания, в третьем подъезде на четвертом этаже. Площадь его квартиры составляет 130 квадратных метров, семья занимала четыре комнаты из пяти. Пятая предназначалась для прислуги, от которой жена политика Наина Ельцина отказалась.

По воспоминаниям бывшей первой леди России, в этой квартире Ельцин оборудовал кабинет. «[У него] был блокнот, который он оставлял на тумбочке у кровати. Если ночью какая-то мысль приходила в голову, включал лампу и записывал», — приводит портал слова женщины.

По данным журналистов, Ельцину тяготило то, что их жилье находится в старом доме, поэтому в канун нового 1979 года семья переехала в «секретарскую» новостройку. Вместо них в Доме чекиста поселилась семья академика АН СССР, ученого-металловеда Виссариона Садовского. В наши дни в этой квартире живет его сын, тоже академик, ученый-физик Михаил Садовский.

Семья Ельциных перебралась в Москву в 1985 году. Политик, руководивший страной с 1991 по 1999 год, умер в 2007-м.