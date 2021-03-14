Соратники Ельцина рассказали о влиянии его жены на российскую политику

Соратники бывшего президента России Бориса Ельцина рассказали о влиянии его жены Наины на политическую ситуацию в России в 90-е годы. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает URA.RU.

Советник главы государства по политическим вопросам в 1991-1993 годах Сергей Станкевич рассказал, что Наина Ельцина сглаживала гневные порывы своего мужа, которые бы могли сказаться на политической ситуации в стране. По его словам, Ельцин все свое президентство находился в конфликте с различными политиками и объединениями.

«Не будь такого балансирующего влияния, мы могли бы иметь более острые политические противоречия», — отметил Станкевич.

При этом Наина Ельцина не имела и не пыталась получить какое-либо политическое влияние, считает глава администрации президента в 1993-1996 годах Сергей Филатов. «Она вела себя очень скромно всегда. Была рядом [с президентом], но никогда не давала вслух советы, какие-либо замечания. Вела себя очень корректно», — отметил он.

Наина (Анастасия) Гирина познакомилась со своим будущим мужем — Борисом Ельциным в Уральском политехническом институте имени С.М. Кирова. Они поженились в 1956 году. В 1985-м семья Ельциных перебралась в Москву. 14 марта вдове первого президента России исполнилось 89 лет. Борис Ельцин, руководивший страной с 1991 по 1999 год, умер в 2007-м.