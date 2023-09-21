Бомбоубежище у дачи Сталина показали на видео

Бомбоубежище у дачи Иосифа Сталина в Мытищах показали на видео

Бывшую дачу Иосифа Сталина в Подмосковье — усадьбу «Липки — Алексеевское» рядом с Мытищами — показали на видео. Интерьер объекта недвижимости, выставленного на продажу, показал телеканал «Звезда».

На записи, сделанной журналистами, можно увидеть, что на участке площадью 38,4 гектара расположен роскошный особняк белого цвета. В просторной прихожей сохранилась гардеробная с крючками для одежды и потрескавшимся зеркалом. Кроме того, в доме можно найти несколько музыкальных инструментов, в том числе фортепиано, и аутентичную мебель 20-30-х годов прошлого века. Среди особенностей объекта — наличие массивных колонн, мансарды с барельефом под крышей, гипсовых фигур львов, а также бомбоубежища глубиной до 18 метров и лифта, построенных специально для Сталина.

В настоящий момент, по словам посетившего здание журналиста, доступ к бомбоубежищу закрыт, так как оно было затоплено. Однако сохранился вход в здание, представляющий собой небольшую постройку зеленого цвета с несколькими дверьми, которая также попала на видео.

Корреспондент отметил, что в особняке ощущается запах сырости, помимо этого, некоторые окна заколочены. Он добавил, что здание метражом 3,8 тысячи «квадратов» находится в запустении с 2004 года. На записи можно заметить стены в пятнах и граффити, а также сильно поврежденные потолки и пол в обломках стройматериалов. В данный момент восстановлением некоторых элементов усадьбы занимаются волонтеры.

О том, что бывшую дачу Сталина в Подмосковье решили продать, стало известно в середине сентября. Недвижимость собираются реализовать на аукционе, который пройдет 3 ноября. Начальная цена лота — 403,49 миллиона рублей. Позже первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко назвал продажу дачи преступлением.