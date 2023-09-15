Продажу дачи Сталина назвали преступлением

В Госдуме назвали продажу дачи Сталина преступлением в отношении россиян

Выставление на аукцион бывшей дачи советского лидера Иосифа Сталина в Подмосковье является преступлением в отношении поколений россиян. Таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Он заявил, что выступает категорически против продажи предметов или зданий, представляющих историческую ценность. Продажу же дачи Сталина депутат назвал не просто большой ошибкой. «Это может просто далеко зайти, по логике, что что-то продадут и отреставрируют, можно и башню Кремля продать», — заявил Ющенко.

Ющенко считает, что любое здание, представляющее культурную ценность, должно быть защищено на государственном уровне — в случае, если речь идет о сильном государстве, которое чтит традиции. Любой предприниматель же будет исходить из того, представляет ли здание коммерческую выгоду, а заниматься его сохранением не будет, уверен депутат. Он также призвал «гнать» любого, кто не согласен с этой точкой зрения.

Ранее депутат Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила с противоположным мнением. Она заверила, что будущее владельцы должны сохранить и отреставрировать усадьбу — это прописано в законе, на основании которого на торги выставляются объекты культурного наследия. При этом депутат подчеркнула, что здание, согласно данным экспертизы, не представляет особой исторической или архитектурной ценности.

Бывшая усадьба Сталина «Липки-Алексеевское» находится рядом с Мытищами. Аукцион пройдет 3 ноября, начальная цена лота — 403,49 миллиона рублей. Предполагается, что будущий владелец сможет взять в аренду участок площадью 38,4 гектара и купить постройки общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров.

Имение в XIX веке основал купец Александр Алексеев. В 1907 году усадьба перешла фабриканту Руперту. При нем на месте старого здания построили новое по проекту архитектора Ивана Жолтовского. Оно было выполнено в стиле неоклассицизма. Этот дом и сохранился до наших дней. После 1917 года объект национализировали, Сталин проживал в здании с 1932 по 1934 год.

В 1989 году в доме начал работать загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2004 году его закрыли на реконструкцию, после чего объект был вовлечен в хозяйственный оборот.

