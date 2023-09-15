В Госдуме высказались об идее продать дачу Сталина

В Госдуме заявили, что продажа подмосковной дачи Сталина поможет ее восстановить

Продажа на аукционе бывшей дачи советского лидера Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» в Подмосковье поможет восстановить усадьбу, которая в настоящее время находится в плачевном состоянии. Таким мнением с NEWS.ru поделилась депутат Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Драпеко напомнила, что здание является объектом культурного наследия, при этом оно может выставляться на продажу, но при условии, что покупатели усадьбу отреставрируют и сохранят. В законодательстве также прописано, что при такой продаже новые собственники не смогут строить новые здания на территории усадьбы.

Когда сооружение представляет историческую или архитектурную ценность, ему присваивают соответствующий статус после проведения экспертизы. Если здание такой ценности не представляет, оно может быть выставлено на продажу, объяснила депутат. По словам Драпеко, раз после экспертизы здание решили выставить на торги, высокой культурной ценности оно не представляет.

Усадьба «Липки-Алексеевское» находится рядом с Мытищами. Аукцион по продаже здания пройдет 3 ноября. Начальная цена лота — 403,49 миллиона рублей. Инвестор сможет взять в аренду участок площадью 38,4 гектара и купить постройки общей площадью 3800 квадратных метров.

Имение основал в XIX веке купец Александр Алексеев. В 1907 году владельцем усадьбы стал фабрикант Руперт. При нем по проекту архитектора Ивана Жолтовского на месте старого построили новый дом в стиле неоклассицизма, который сохранился до наших дней. После 1917 года объект национализировали, а с 1932 по 1934 год в доме проживал Иосиф Сталин.

В 1989 году в здании организовали загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2004 году его закрыли на реконструкцию, после чего объект был вовлечен в хозяйственный оборот.

