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10:27, 8 февраля 2024Силовые структуры

Бывшего полицейского заочно арестовали за расправу над тремя россиянками

Суд заочно арестовал экс-гаишника за убийство трех женщин в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Михаила Борзых, обвиняемого в расправе над тремя женщинами в подмосковном коттедже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо задержания. Борзых объявлен в международный розыск.

Ему 34 года, он жил в Звенигороде и работал в ГИБДД. Бывший полицейский после совершения преступления скрылся за пределами России.

Трех пенсионерок с пулевыми ранениями обнаружили в подвале частного дома в деревне Свитино. Потерпевшими оказались владелица завода ТИАЛ и две ее подруги. Сначала преступник выпустил в них несколько пуль, а затем упаковал их тела в полиэтилен и перенес в подвал.

Одна из жертв одолжила экс-полицейскому крупную сумму на покупку мотоцикла, но он не вернул ей долг и тогда она забрала байк. Следствие считает одной из версий — конфликт из-за долга.

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      Любовь Ширижик
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