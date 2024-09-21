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02:20, 21 сентября 2024Бывший СССР

Минобороны раскрыло документы к 80-летию освобождения Таллина

Минобороны раскрыло документы к 80-летию освобождения Таллина от фашистов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 80-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

На сайте ведомства создали новый исторический раздел «Освобожденный Таллин утопал в цветах» — там размещены рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства.

20 сентября посольство России направило ноту в МИД Эстонии из-за эксгумации останков красноармейцев.

В феврале стало известно, что власти острова Сааремаа в Эстонии планируют провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди и перезахоронить останки красноармейцев на кладбище из-за пятиконечных звезд.

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      Юлия Мискевич
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