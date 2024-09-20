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22:13, 20 сентября 2024Бывший СССР

Посольство России направило ноту в МИД Эстонии

Россия направила ноту в МИД Эстонии из-за эксгумации останков красноармейцев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Посольство России направило ноту в Министерство иностранных дел Эстонии из-за эксгумации останков красноармейцев. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

Отмечается, что начавшийся в деревне Тсоору Выруского уезда перенос тел советских солдат противоречит взятым Таллином обязательствам в рамках Женевской конвенции.

Дипмиссия обвинила Эстонию в «глумлении над памятью красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение Прибалтики». «Неравный бой с теми, кто уже не может ответить, вряд ли соответствует образу цивилизованного государства, придерживающегося норм международного права», — отметили в дипмиссии.

В феврале стало известно, что власти острова Сааремаа в Эстонии планируют провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди и перезахоронить останки красноармейцев на кладбище из-за пятиконечных звезд.

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      Марина Совина
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