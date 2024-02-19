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12:33, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Эстонии запланировали перезахоронить красноармейцев из-за пятиконечных звезд

В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат из-за пятиконечных звезд

Фото: Илья Матусихис / РИА Новости

Власти острова Сааремаа в Эстонии планируют провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди и перезахоронить останки красноармейцев на кладбище. Об этом сообщает издание ERR.

«Желание состоит в том, чтобы эти солдаты, предположительно похороненные здесь под надгробными плитами или надгробиями, были выкопаны и похоронены на кладбище. И, после того как солдаты будут вывезены, мы действительно хотели бы убрать эти надгробия отсюда. (...) Тем более что сегодня здесь эти пятиконечные звезды. Это нехорошо», — сообщил старейшина Сааремаа Микк Туйск.

Тем не менее администрация планирует оставить в Техумарди памятник в форме меча, против чего выступил ранее Департамент наследия, считающий, что памятник и советские надгробные плиты составляют единое целое в художественном и архитектурном отношении.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что считает необходимым продолжать работу над законом о демонтаже советских памятников.

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