В Эстонии запланировали перезахоронить красноармейцев из-за пятиконечных звезд

В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат из-за пятиконечных звезд

Власти острова Сааремаа в Эстонии планируют провести раскопки на территории мемориального комплекса Техумарди и перезахоронить останки красноармейцев на кладбище. Об этом сообщает издание ERR.

«Желание состоит в том, чтобы эти солдаты, предположительно похороненные здесь под надгробными плитами или надгробиями, были выкопаны и похоронены на кладбище. И, после того как солдаты будут вывезены, мы действительно хотели бы убрать эти надгробия отсюда. (...) Тем более что сегодня здесь эти пятиконечные звезды. Это нехорошо», — сообщил старейшина Сааремаа Микк Туйск.

Тем не менее администрация планирует оставить в Техумарди памятник в форме меча, против чего выступил ранее Департамент наследия, считающий, что памятник и советские надгробные плиты составляют единое целое в художественном и архитектурном отношении.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что считает необходимым продолжать работу над законом о демонтаже советских памятников.