Премьер Эстонии пообещала продолжить сносить советские памятники

Премьер Эстонии Каллас продолжит работу над законом о сносе советских памятников

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимым продолжать работу над законом о демонтаже советских памятников. Ее слова приводит ТАСС.

«Этот закон был принят в Рийгикогу (парламент Эстонии — прим. «Ленты.ру»), но отправлен обратно. У нас в коалиции есть договоренность о том, что его нужно изменить, и мы должны продолжать работу», — рассказала Каллас.

Ранее МВД России объявило в розыск эстонского премьера. Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Каллас разыскивается за снос советских памятников в Эстонии.

Премьер-министр назвала такое решение неудивительным, отметив, что это обычная тактика запугивания.