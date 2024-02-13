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00:01, 14 февраля 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии пообещала продолжить сносить советские памятники

Премьер Эстонии Каллас продолжит работу над законом о сносе советских памятников

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимым продолжать работу над законом о демонтаже советских памятников. Ее слова приводит ТАСС.

«Этот закон был принят в Рийгикогу (парламент Эстонии — прим. «Ленты.ру»), но отправлен обратно. У нас в коалиции есть договоренность о том, что его нужно изменить, и мы должны продолжать работу», — рассказала Каллас.

Ранее МВД России объявило в розыск эстонского премьера. Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Каллас разыскивается за снос советских памятников в Эстонии.

Премьер-министр назвала такое решение неудивительным, отметив, что это обычная тактика запугивания.

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      Марина Совина
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