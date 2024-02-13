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11:21, 13 февраля 2024Силовые структуры

Премьера Эстонии объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каллас

Фото: Johanna Geron / Reuters

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Об этом говорится в базе ведомства.

Политик разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Другие подробности не сообщаются.

Кая Каллас занимает свою должность с 26 января 2021 года. Она также с 2018 года является председателем Партии реформ Эстонии.

Ранее МВД России объявило в розыск националиста Александра Поткина (Белова). Он лидер запрещенной в России националистической организации «Русские».

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