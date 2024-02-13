Захарова отреагировала на объявление в розыск премьера Эстонии

Захарова: розыск премьера Эстонии Каллас — только начало

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на новости об объявлении в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас в Telegram, и пригрозила, что «это только начало».

«МВД России объявило Премьер-министра Эстонии Каю Каллас и Госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в розыск за уничтожение памятников советским воинам. За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.