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12:41, 13 февраля 2024Бывший СССР

В Кремле прокомментировали объявление в розыск премьера Эстонии

Песков: премьера Эстонии объявили в розыск из-за действий против России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Чиновников из Эстонии и Литвы, в том числе премьер-министра Эстонии Каю Каллас, объявили в розыск из-за враждебных действий против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это люди, которые ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью. Люди, которые предпринимают враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России.

В числе прочих, в розыск объявили премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Сообщение об этом опубликовало МВД России, сообщается, что ее разыскивают по статье Уголовного кодекса России.

Кроме того, в розыск был объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. Также разыскивается глава литовского минкульта Симонас Кайрис.

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      Александр Курбатов
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