Министр культуры Литвы объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Кайриса

МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Это следует из базы ведомства.

Кайрис разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако какой именно, в базе не указывается. В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что в отношении политика возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Именно в рамках этого дела его объявили в розыск.

В январе 2023 года Кайрис допустил введение моратория на русскую культуру из-за спецоперации на территории Украины.

13 февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря страны Таймара Петеркопа. Их также ищут по статьям Уголовного кодекса РФ, номера которых не называются.