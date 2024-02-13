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12:36, 13 февраля 2024Силовые структуры

Министр культуры Литвы объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Кайриса

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Это следует из базы ведомства.

Кайрис разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако какой именно, в базе не указывается. В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что в отношении политика возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Именно в рамках этого дела его объявили в розыск.

В январе 2023 года Кайрис допустил введение моратория на русскую культуру из-за спецоперации на территории Украины.

13 февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря страны Таймара Петеркопа. Их также ищут по статьям Уголовного кодекса РФ, номера которых не называются.

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