Литва допустила введение моратория на русскую культуру

Министр культуры Литвы Кайрис заявил о возможности введения моратория на русскую культуру

В Литве допустили введение моратория на русскую культуру из-за спецоперации на Украине. О такой возможности заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис в эфире программы «ТВ-форум» на телеканале LTR, передает ТАСС.

Министр отметил, что Россия якобы сознательно использует культуру в качестве оружия, указав на приезд представителей российской поп-культуры на важные для Вильнюса дни. «Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми», — добавил он.

В ходе программы участники дискуссии напомнили о подобном предложении, которое выразил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Глава украинского ведомства, в частности, призывал запретить трансляцию русской культуры на Украине.

Ранее сообщалось, что газета The Guardian опубликовала колонку Ткаченко с призывом к бойкоту русской культуры. Посольство России в Лондоне раскритиковало статью и отметило, что Ткаченко нарушает общепринятый принцип, согласно которому культура, включая всемирно признанных композиторов и их шедевры, должна оставаться вне политики.