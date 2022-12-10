Посольство РФ раскритиковало статью с призывом к бойкоту русской культуры

Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью газеты с призывом к бойкоту русской культуры

Посольство России в Лондоне раскритиковало статью газеты The Guardian с призывом к бойкоту русской культуры, сообщается на странице диппредставительства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что издание опубликовало колонку министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, в которой он предложил запретить трансляцию русской культуры на Украине.

«Вызывает сожаление, что известная газета публикует столь вопиюще бессовестную статью. К сожалению, игнорирование и подмена фактов, отсутствие внимания к жестокостям киевского режима и введение аудитории в заблуждение относительно России, кажется, стали новой нормой для некоторых газет», — сказано в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что Ткаченко нарушает общепринятый принцип, согласно которому культура, включая всемирно признанных композиторов и их шедевры, должна оставаться вне политики. Также подчеркивается, что Россия не относится враждебно к украинскому народу.

«У нас есть проблемы с русофобской, ультранационалистической и ревизионистской идеологией правительства в Киеве, которое привычно попирает права и свободы лиц неукраинской национальности и национальные меньшинства, русское в частности, имитируя европейскую демократию и театрально присягая на верность Западу и НАТО», — говорится в сообщении посольства.

Ранее итальянский оперный театр «Ла Скала» выступил против отмены постановки «Бориса Годунова». Музыкальный директор театра Риккардо Шайи заявил, что отменять премьеру оперы по политическим мотивам неприемлемо.