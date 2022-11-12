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16:30, 12 ноября 2022Культура

В театре «Ла Скала» выступили против отмены «Бориса Годунова»

Итальянский оперный театр «Ла Скала» выступил против отмены постановки «Бориса Годунова»

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В итальянском театре «Ла Скала» выступили против отмены постановки русской оперы «Борис Годунов». Так театр отреагировал на обращение Киева запретить постановку, пишет газета Corriere della Sera.

Музыкальный директор театра Риккардо Шайи посчитал неприемлемым отменять премьеру оперы по политическим мотивам и указал, что центральной темой либретто являются последствия безумия Годунова.

«Искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля. Идея состоит в том, чтобы объединить "Макбета" с "Борисом", связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?» — сказал директор «Ла Скала».

«Ла Скала» выступил против отмены русской культуры еще летом. В июне там сообщили, что театр откроет новый сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Программу сезона представил управляющий театра Доменик Мейер на пресс-конференции. «Когда я читаю Пушкина, я не прячусь», — подчеркивал он, заявив, что выступает против отмены русской культуры.

После начала спецоперации на Украине политические и общественные деятели в разных странах призывают к бойкоту культурных мероприятий, которые связаны с Россией. В частности, генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш призвал отменить премьеру «Бориса Годунова» в итальянском театре, так как это может быть использовано для поддержки «потенциальных элементов пропаганды».

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Анастасия Шейкина
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