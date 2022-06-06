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Театр «Ла Скала» выступил против отмены русской культуры

«Ла Скала» откроет сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов»

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Итальянский театр оперы и балета «Ла Скала» откроет новый сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Об этом сообщает агентство ANSA.

Программу сезона представил управляющий театра Доменик Мейер на пресс-конференции.

«Я не охочусь за ведьмами, я против отмены русских произведений и, когда я читаю [поэта Александра] Пушкина, я не прячусь», — заявил он.

«Мы ничего не имеем против российских исполнителей. Кто мы такие, чтобы судить. Я беру ответственность за это решение на себя»,— добавил Мейер. Он также заметил, что театр не собирается отказываться от российских певиц, в том числе и от Анны Нетребко.

Премьера оперы «Борис Годунов» состоится 7 декабря. Как сообщается на официальном сайте театра, партию Годунова исполнит российский певец Ильдар Абдразаков. Дирижировать оперой будет главный дирижер «Ла Скала» Риккардо Шайи.

Ранее стало известно, что оперная певица Анна Нетребко не планирует давать концерты в России.

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Дениза Мацаева
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