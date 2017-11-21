Бравшего интервью у Путина и Обамы журналиста обвинили в домогательствах

Американского ведущего телеканала PBS Чарли Роуза (Charlie Rose), бравшего интервью у президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Барака Обамы, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Washington Post.

На приставания 75-летнего Роуза пожаловались восемь женщин, которых журналист якобы домогался в период с конца 1990-х до 2011 года. По словам жертв, он позволял себе трогать их за грудь, ноги и ягодицы, а также разгуливать нагишом в их присутствии и совершать непристойные телефонные звонки.

В итоге руководство PBS приостановило сотрудничество с Роузом на время разбирательства и временно прекратило выпуск его шоу, которое транслировалось на канале с 1991 года. От передач с участием ведущего также отказались Bloomberg TV и CBS.

Сам Роуз частично признал свою вину и извинился за «неуместное поведение». «Мне очень стыдно. Иногда я вел себя неподобающе, и я готов понести ответственность. Хоть я и не уверен, что абсолютно все обвинения корректны. Мне казалось, что это были взаимные чувства, однако теперь я понимаю, что ошибался», — признался он.

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В конце октября американские телеканалы MSNBC и NBC News временно отстранили от эфиров известного журналиста Марка Галперина после сообщений о сексуальных домогательствах. Пользуясь сильным положением в ABC News, где он работал ранее, Галперин на протяжении 10 лет якобы безнаказанно распускал руки.

Отстранение журналистов от работы на телеканалах произошло на фоне шквала сообщений о сексуальных домогательствах в Голливуде. Все началось с заявления известных актрис о приставаниях американского продюсера Харви Вайнштейна, о чем впервые развернуто написала газета New York Times. После того, как история Вайнштейна стала достоянием общественности, его уволили из компании.