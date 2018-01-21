Австралиец решил в суде доказать свое право заниматься сексом с собакой

Оштрафованный за секс со своей собакой в июле 2017 года житель австралийского Брисбена Даррен Ли Джолли подал апелляцию и намерен доказать законность своих действий. Об этом пишет Daily Mail.

Изначально мужчина был обвинен в зоофилии, но в итоге был осужден за ненадлежащее содержание животного. В руках у суда были несколько фотографий и видео, на которых были запечатлены утехи хозяина со своим питомцем.

В частности, владелец заставлял собаку очищать ему гениталии после мастурбации и массировать языком задний проход. Такие действия привели к тому, что суд не только наложил на мужчину штраф, но и запретил содержать собаку в течение двух лет.

Австралиец утверждает, что не делал ничего плохого, а наказание считает незаконным. По его словам, он не причинил животному никакого вреда.

Окончательное решение по делу суд должен принять в январе.

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